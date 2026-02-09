Álvaro Ramos plantea una alternativa a la venta del BCR

Álvaro Ramos, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), hizo una propuesta alternativa a la venta del Banco de Costa Rica (BCR), después de que la presidenta electa la República, Laura Fernández, anunciara su plan de subastar la empresa estatal con el fin de reducir la deuda del Estado con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

En entrevista con el programa Malas Compañías de Teletica Radio, el economista fue consultado sobre su cambio de postura, dado que hace seis meses manifestó estar de acuerdo con la venta del banco y ahora no.

En respuesta, Ramos planteó no vender el BCR, sino trasladar la propiedad del banco al fondo del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el traslado de acciones.

“Creo que sería muy interesante quitar la intermediación, porque ellos dicen ‘queremos vender el BCR para financiar la deuda que tiene el Estado con el IVM’, pero yo lo que veo es que tienen un intermediario. Para mí, lo más sencillo sería simplemente trasladar las acciones del BCR al fondo IVM y no necesitar ningún paso intermedio, y asunto resuelto, si ese es el verdadero fin”, explicó Ramos.

“Si vos me decís que lo que querés es vender el BCR para financiar el IVM, no nos compliquemos; dele el BCR al IVM. (...) Tenés una junta administradora y simplemente el IVM toma todos los exedentes”, reiteró.

El excandidato presidencial, Álvaro Ramos, propone que el BCR no se venda y que el IVM utilice los exedentes, para mitigar la crisis que enfrenta el sistema de pensiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

‘El ministerio de Hacienda no reconoce que tiene una deuda con la CCSS’

El excandidato agregó que cualquier discusión sobre el futuro del banco debe estar condicionada a que el Ministerio de Hacienda reconozca oficialmente la deuda con la CCSS.

“Puedo decir: apoyamos vender el BCR, pero primero el Ministerio de Hacienda debe reconocer que tiene una deuda con la Caja. Hoy, el Ministerio de Hacienda no reconoce esa deuda, entonces, ¿cómo vamos a justificar vender el BCR para pagar una deuda que aún no es reconocida?”, cuestionó.

En ese sentido, planteó una ruta: “Paso uno: que el Ministerio de Hacienda reconozca que tiene una deuda con la Caja. Paso dos: ahí podemos hablar de vender el BCR”.

Finalmente, recalcó que no se opone de manera automática a la venta, pero sí a la forma en que se ha planteado.

“Yo no me opongo de entrada; siempre sentí que la manera en la que han pretendido venderlo le va a causar un inmenso daño al banco y a los funcionarios”, concluyó.

¿Qué propone Laura Fernández y en qué se diferencia de lo propuesto por Ramos?

Un día después de su elección, Laura Fernández anunció que impulsará una ley para vender el BCR con el fin de capitalizar el IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta iniciativa surge en un contexto crítico: el Gobierno no cumplió con el pago de las cuotas estatales correspondientes a las pensiones del 2025. Como resultado, por primera vez en la historia, la CCSS debió tomar ¢50.000 millones de las reservas del IVM para pagar las pensiones de 393.000 ciudadanos. Este escenario de déficit estaba previsto para el 2041, pero se adelantó 16 años.

Como alternativa para mitigar la crisis, Fernández propone la venta total del BCR.

“Yo no quiero que el pueblo de Costa Rica tenga que pensionarse hasta los 70 años. (...) Por eso, tenemos que tomar decisiones serias. No se trata de vender las joyas de la corona sin antes aprobar un paquete de proyectos de ley que acompañen la capitalización del IVM”, afirmó la mandataria electa, advirtiendo de que la operación debe ocurrir antes de que la entidad bancaria quiebre.

Por el contrario, la propuesta de Ramos busca mantener la propiedad estatal. Es decir, su plan consiste en que el IVM sea el “dueño” de las acciones y utilice los excedentes del BCR para sostener las pensiones.

Días atrás, el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, reiteró que su agrupación se opondrá a la venta de la entidad financiera.