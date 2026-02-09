Política

Álvaro Ramos plantea una alternativa a la venta del BCR

Excandidato propone que el BCR pase a manos del IVM para salvar las pensiones de la CCSS, contrario al plan de venta de la presidenta electa Laura Fernández.

Por Yucsiany Salazar
PLN se opondrá a la venta del BCR.
PLN se opondrá a la venta del BCR. (Canva/La Nación)







BCRIVMÁlvaro Ramos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

