Álvaro Ramírez sobre Rodrigo Chaves: ‘Al presidente le repugnan las alianzas con la izquierda; a nosotros, las alianzas con acosadores’

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la alianza con otros partidos de oposición y cuestionó al presidente Rodrigo Chaves por sus críticas al bloque legislativo.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), respondió a los cuestionamientos realizados por el presidente Rodrigo Chaves a la agrupación verdiblanca por integrarse a un bloque de oposición con el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El lunes, luego de la presentación de su último informe de labores, Chaves criticó la agenda suscrita por los 26 diputados del bloque opositor y cuestionó si la diversidad de ideas se mantendrá con el tiempo. El mandatario enfatizó que, en caso de mantenerse, resultaría en que “el PLN se mueve a la izquierda extrema, representado por el FA y por el PAC”.

Al respecto, Ramírez dijo: “Las fracciones que conformamos la agenda de soluciones por Costa Rica creemos en la democracia y en la justicia social, valores fundamentales para Liberación Nacional. Al presidente le repugnan las alianzas con la izquierda; a nosotros nos repugnan las alianzas con acosadores”.

Las declaraciones del verdiblanco surgieron luego de que, el pasado 29 de abril, una alianza entre legisladores chavistas y fabricistas evitó, por segunda vez en una semana, que la Asamblea Legislativa votara una eventual amonestación ética pública contra el exdiputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, por una denuncia por presunto abuso sexual tramitada en el Congreso.

Ese bloque chavista–fabricista estuvo conformado por los exlegisladores Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera y Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), así como los independientes chavistas Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez.

También, se sumaron los exdiputados de Nueva República Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas; así como Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además, participaron Sonia Rojas y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN). Esta última fue anunciada, este martes 5 de mayo, como la futura presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), en el próximo gabinete de Laura Fernández.

Alianza del bloque opositor

El líder del PLN, Álvaro Ramírez, detalló que, en otro contexto, el pacto entre cuatro bancadas distintas nunca “había pasado”.

“El FA jamás hubiera estado en una papeleta con el PLN o el PUSC, y probablemente Liberación tampoco, pero lo que vimos hoy es un cambio en la manera de hacer política en Costa Rica, un cambio basado en el diálogo y la búsqueda de soluciones”, dijo en declaraciones a este diario.

Asimismo, durante la presentación de la agenda en común del bloque opositor, Ramírez invitó al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a estudiar la agenda de temas comunes y tomarla como una base para negociar y llevarla a cabo. “Esto no es excluyente, es el principio para un diálogo”, recalcó.

Al respecto, el presidente Chaves comentó que espera que sea un guiño “sincero”. “Ójala los tambores de guerra con los que empezaron antes del 1.° de mayo y las hachas de guerra, dejen de sonar y las entierren. Fueron muy amenazantes, no sé para qué”, dijo.

El acuerdo suscrito por los 26 diputados parte de una base política: la defensa de la democracia representativa, la independencia de poderes y la alternancia en el poder. Además, las cuatro jefaturas de fracción realizarán reuniones periódicas para impulsar la agenda común.