Política

Álvaro Ramírez sobre Rodrigo Chaves: ‘Al presidente le repugnan las alianzas con la izquierda; a nosotros, las alianzas con acosadores’

Jefe de fracción del PLN respondió a las críticas del mandatario sobre la alianza de los partidos de oposición

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Por Cristian Mora
Álvaro Ramírez y Rodrigo Chaves
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la alianza con otros partidos de oposición y cuestionó al presidente Rodrigo Chaves por sus críticas al bloque legislativo. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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