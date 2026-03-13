Abogados de Marulin Azofeifa advierten de riesgo de impunidad en caso contra Fabricio Alvarado

Los abogados de la exdiputada Marulin Azofeifa advirtieron de que el legislador del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, podría quedarse sin sanción a nivel legislativo dados los retrasos de la comisión que se instauró para investigar el caso.

Azofeifa presentó una denuncia penal contra el legislador conservador por presunto abuso sexual. De acuerdo con el señalamiento, los hechos empezaron desde la campaña electoral de 2018 con un beso no consentido. Posteriormente, según la denuncia, se habrían producido constantes acercamientos y tocamientos indebidos por parte del congresista durante un lapso de ocho años en el Congreso.

En un comunicado de prensa emitido la tarde de este jueves, la representación legal de la exdiputada expresó que, pese a que el órgano investigador fue establecido 17 de febrero de 2026, la comisión no tiene fecha estipulada para sesionar y aún no ha convocado a ninguna audiencia de prueba ni ha llamado a declarar a testigos fundamentales.

El plazo máximo para brindar un dictamen es de dos meses, según el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa.

“Fabricio Alvarado ya no será diputado a partir del 1.° de mayo de 2026. Si el informe no se presenta antes del 17 de abril, existe el riesgo real de que el caso no pueda resolverse a tiempo, abriendo la puerta a la impunidad“, advierte el comunicado.

La defensa de la exdiputada señaló que a esos atrasos se suma la Semana Santa, entre finales de marzo y principios de abril, lo que restringiría aún más el tiempo disponible para la evacuación de pruebas, las conclusiones y la rendición del informe final.

El diputado Fabricio Alvarado afronta una denuncia por presunto abuso sexual, interpuesta por su excompañera de fracción, Marulin Azofeifa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El tiempo se agota y, con él, la posibilidad de que Marulin reciba una respuesta institucional efectiva (...). El debido proceso no es una cortesía institucional: es una garantía que protege, sobre todo, a quien, a pesar de las presiones explícitas e implícitas a guardar silencio, ya tuvo el valor de denunciar”, subrayaron.

La defensa advirtió de que las dilaciones u omisiones en la tramitación del expediente podrían acarrear responsabilidad al Estado costarricense.

“Esta es la primera vez que se utiliza el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa (...). El manejo de este caso será leído como un mensaje sobre la seriedad con la que el Poder Legislativo asume la violencia de género y las relaciones de poder“, finalizan.

Los hechos se investigan en sede legislativa ya que parte de los presuntos actos denunciados habrían ocurrido cuando Azofeifa se desempeñaba como asesora legislativa de la fracción del diputado Alvarado.

En octubre del 2025, Alvarado fue denunciado también por otra mujer, de nombre Alicia Castillo, por un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años.