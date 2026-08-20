Opinión

La pregunta al Banco Central y al Poder Ejecutivo es una sola: ¿hasta cuándo?

El barco hace agua. Todavía estamos perfectamente a tiempo de corregir el rumbo, pero el costo de esperar aumenta cada día. La pregunta al Banco Central y al Poder Ejecutivo ya no es si existe un problema

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Por Guillermo von Breymann
Valor del dólar se reduce, apreciación del colón, depreciación del dólar, tipo de cambio
Aquí está la pregunta fundamental: ¿por qué suponemos que ¢450 es el piso? Si mañana vuelven a entrar más dólares de los que nuestra economía demanda, y pasado mañana sucede lo mismo, ¿qué mecanismo hará que el dólar deje de bajar? (Shutterstock/Imagen)







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