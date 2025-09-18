Foros

Costa Rica dio un paso histórico contra el acoso laboral

Costa Rica ocupa el tercer lugar del continente en casos de acoso laboral, solo detrás de Uruguay y Ecuador. De quienes reportan haber sido víctimas, 45% pertenece al sector público y 55%, al privado

EscucharEscuchar
Por Eric Briones Briones
Acoso laboral, acoso sexual en el trabajo, violencia laboral
La violencia y el acoso comprenden conductas físicas, psicológicas, sexuales o económicas que atentan contra la psique moral y ponen en riesgo la estabilidad laboral de la víctima. (Fotocomposición con imágenes de Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OITConvenio 190Organización Internacional del Trabajoacoso laboralratificación de Convenio 190 de la Organización Internacional del TrabajoCódigo de Trabajopatronos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.