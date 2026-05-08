Foros

‘Cambio’, ‘pueblo’ y ‘heredera’: análisis de ‘La Nación’ revela cuáles fueron los conceptos dominantes del primer discurso de Laura Fernández

La presidenta Laura Fernández utilizó su primer discurso para posicionarse como heredera directa “del cambio político”, defender una agenda de seguridad “de mano dura” y prometer resultados rápidos en infraestructura, instituciones y combate al crimen

EscucharEscuchar
Por Larissa Minsky A.
traspaso de poderes
Momento en que la jerarca legislativa, Yara Jiménez, le coloca la banda presidencial a Laura Fernández Delgado, este viernes en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
discurso presidencialLaura Fernández
Larissa Minsky A.

Larissa Minsky A.

Jefa de Información. Labora desde 1991 en La Nación. Periodista de la UCR, cubrió temas científicos por 10 años. Fue 'Redactora del año' del diario (1992); ganó el Vargas Gené de Periodismo (2004) y dos veces el Premio Nacional de Periodismo Científico.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.