‘Cambio’, ‘pueblo’ y ‘heredera’: análisis de ‘La Nación’ revela cuáles fueron los conceptos dominantes del primer discurso de Laura Fernández

Momento en que la jerarca legislativa, Yara Jiménez, le coloca la banda presidencial a Laura Fernández Delgado, este viernes en el Estadio Nacional.

El primer discurso de la presidenta Laura Fernández Delgado, pronunciado este viernes 8 de mayo durante el traspaso de poderes en el Estadio Nacional, tiene una estructura que combina apelaciones emocionales, lenguaje de confrontación política, referencias religiosas y promesas de acción ejecutiva.

Más que un discurso técnico, se trata de una alocución de legitimación política y “continuidad del cambio”.

Si se observan las palabras e ideas que más repite, aparecen con claridad sus prioridades discursivas y los ejes que busca instalar para su gobierno.

Al hacer un análisis del cuerpo principal del texto pronunciado por la mandataria, las palabras con mayor recurrencia temática (conceptos que más veces repitió) son:

“País”: 8 veces

“Costa Rica”: 7 veces

“Pueblo”: 7 veces

“Gobierno”: 6 veces

“Cambio”: 4 veces

“Recuperar”: 4 veces

“Heredera”: 4 veces

“Dios”: 4 veces

“Resultados”: 3 veces

“Instituciones”: 3 veces

“Política”: 3 veces

“Oportunidades”: 3 veces

“Comunidades”: 3 veces

“Cuentas”: 3 veces

Pero más allá de la frecuencia literal, se identifican cinco grandes núcleos conceptuales sobre lo que puso su énfasis.

1. El gran eje del discurso: “el cambio”

La idea dominante de su discurso es que el país ya inició una transformación y que ella llega a profundizarla. Frases en esta línea fueron: “continuar con el cambio”, “soy la heredera de ese cambio”, “una nueva forma de hacer política”, “no aflojar” y “no dejaré ningún espacio para retrocesos”.

Esto revela que Fernández se presenta como continuidad política directa de Rodrigo Chaves. No intenta construir una identidad autónoma ni distanciarse del gobierno anterior. Al contrario: reivindica explícitamente la herencia política.

El discurso está basado en el antagonismo. Divide implícitamente entre el “viejo sistema” y el “nuevo cambio”. Por eso utiliza términos como: “privilegios”, “viejas prácticas”, “clientelismo”, “amiguismo” y “retrocesos”.

2. Seguridad y mano dura: el énfasis programático más fuerte

Después del “cambio”, el tema más contundente es seguridad. Habló en su discurso de “megacárcel”, “mano dura”, “crimen organizado”, “narcotráfico”, “delincuentes peligrosos”, “cultura del pobrecito” y “no me temblará el pulso”. Esto indica que busca posicionarse como una presidenta de autoridad y control.

No hubo, sin embargo, alusiones a prevención social, reinserción ni reforma integral. Puso todo el acento en conceptos como castigo, firmeza, control y confrontación con jueces y leyes consideradas permisivas.

Incluso introdujo un elemento de la narrativa punitiva: “La megacárcel no servirá de nada si los jueces siguen soltando a delincuentes peligrosos”. Así, desplaza parte de la responsabilidad hacia el Poder Judicial.

Entre 2022 y 2025, Costa Rica registró 3.308 homicidios, de los cuales el 7,5%, 249, fueron víctimas colaterales. Es la cantidad de homicidios más elevada en los registros del país en tiempos de paz.

3. La “rendición de cuentas”

Otro énfasis en su discurso fue la exigencia de resultados. Repitió conceptos como: “rendir cuentas”, “metas”, “resultados”, “trabajar más duro”, “resolver”, “efectiva” y “ágil”. Esto construye un relato de gestión ejecutiva y eficiencia.

Su discurso casi no habló de deliberación democrática, negociación o consensos, sino de resolver, actuar, decidir y ejecutar. En ese sentido, podría decirse que fue un discurso gerencial.

4. El componente religioso

“Dios” aparece mencionado desde el primer párrafo. No es casualidad. Tiene la función política de legitimar moralmente el mandato, asociar liderazgo con misión y construir autoridad ética.

Frases clave en este sentido fueron: “Encomendar este nuevo gobierno a Dios”, “su voluntad me guíe”, “mi lealtad es con Dios” y “que Dios bendiga a Costa Rica”.

5. La construcción personal: origen humilde y antiélite

Sobre sí misma y sus orígenes, la presidenta repitió ideas como: “Clase media”, “puntarenense”, “no vengo de los apellidos esculpidos en el poder” y “las oportunidades se conquistan trabajando”.

Con eso, logra construir cercanía popular, mérito personal y distancia frente a las élites tradicionales.

En esto último sigue la estela, también, de Rodrigo Chaves.