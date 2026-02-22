Editorial

Editorial: Un país longevo exige un nuevo contrato social

Durante décadas, muchas personas en edad productiva sostuvieron a relativamente pocos jubilados; hoy, ese cimiento cambió. La experiencia internacional demuestra que no hay soluciones indoloras ni atajos. Y cuanto más se posterguen las reformas, mayor es el riesgo de que el costo político y social sea muy alto

Ingesta, consumo de medicamentos, medicinas, pastillas, fármacos, toma de productos farmacéuticos. Adulto mayor y medicamentos
Al tener el país una población más envejecida, el gasto público cambia de naturaleza. Por ejemplo, aumenta la demanda de servicios asociados a enfermedades crónicas y cuidados de largo plazo. (Shutterstock/Foto)







