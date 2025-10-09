Foros

Más abuelos que nietos: ¿está Costa Rica preparada?

Menos nacimientos implican menos cotizantes, menos estudiantes, menos fuerza laboral. Y más longevidad implica más cuidados, más dependencia y más presión sobre los sistemas de salud, seguros y pensiones

Por William Alcázar V.
Mujeres adultas mayores departiendo en mesa de comedor de hogar de ancianos, edad de oro, tercera edad, longevidad
Es vital reflexionar sobre el desafío demográfico que enfrentamos y la urgencia de construir un país que honre la longevidad con dignidad e inclusión. (Shutterstock/Foto)







