Editorial: Un nuevo peligro pende sobre nuestra estrategia comercial

Dos senadores presentaron un proyecto de ley en el Congreso norteamericano mediante el cual pretenden repatriar los ‘call centers’ a esa nación. No basta con ‘mantener el proyecto bajo estudio para identificar posibles riesgos’, como se indica en un comunicado emitido por Comex

Un nuevo peligro se cierne sobre el horizonte de la estrategia comercial del país. Recientemente, dos senadores, uno del Partido Republicano (Jim Justice, de West Virginia) y otro del Partido Demócrata (Rubén Gallego, de Arizona), presentaron un proyecto de ley en el Congreso norteamericano, denominado “Mantener los centros de llamadas en Estados Unidos”, mediante el cual pretenden repatriar los centros de llamadas o call centers a esa nación. Para ello, restringirían ciertos beneficios –como acceso a incentivos y préstamos garantizados por el Gobierno Federal– a las empresas que trasladen o mantengan esos servicios fuera de Estados Unidos.








