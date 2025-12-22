Editorial

Editorial: Un ministerio sin partitura: el baile de puestos en Cultura

La reciente destitución del director del Museo de Arte Costarricense reafirma un patrón de improvisaciones, decisiones impulsivas y falta de claridad en el MCJ. Son ya diez años de crisis: al descalabro del FIA en 2015 siguió la pandemia, y la gestión de este gobierno no logró reducir las tensiones ni establecer objetivos claros para la cultura en el país

