Áncora

Antes de ser destituido, exdirector de museo sufrió presión del despacho del ministro de Cultura para contratar un coro a dedo

Esteban Calvo, destituido del Museo de Arte Costarricense, revela presiones del despacho de Jorge Rodríguez Vives para realizar una contratación ‘de urgencia’.

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Sofía Sánchez Ramírez
Esteban Calvo empezó su gestión del Museo de Arte Costarricense en 2022.
Esteban Calvo empezó su gestión del Museo de Arte Costarricense en 2022. (Museo de Arte Costarricense/Cortesía de Museo de Arte Costarricense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban Calvo CamposMuseo de Arte
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.