Antes de ser destituido, exdirector de museo sufrió presión del despacho del ministro de Cultura para contratar un coro a dedo

Antes de ser destituido, el exdirector del Museo de Arte Costarricense (MAC), Esteban Calvo Campos, sufrió presión del despacho del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, para que realizara una contratación a dedo.

Le pidieron hacer una contratación urgente con fondos del MAC, pero destinada parcialmente a una actividad sin relación con el museo. Se trataba de contratar un coro, por unos ¢5 millones, para actividades navideñas del Teatro Nacional y el MCJ (cuya sede es el Centro Nacional de Cultura).

Esteban Calvo fue cesado el viernes 5 de diciembre tras tres años y medio de labor, pues asumió el cargo al inicio de la administración Chaves Robles.

Inicialmente, Calvo no contestó a las consultas enviadas por correo electrónico y WhatsApp. Finalmente, este miércoles habló con La Nación y confirmó, acorde con lo dicho por otra fuente, haber recibido presiones de parte del despacho ministerial para realizar la contratación de un coro, cuyo nombre dijo no recordar.

Una fuente con conocimiento interno, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que el ministro Rodríguez solicitó “que se hiciera una contratación, con carácter de urgencia, para unos eventos que ni siquiera eran para el museo”. La Nación sabe de la relación de esta fuente con el ámbito museístico y cultural y su conocimiento del proceso.

Este medio consultó al MCJ por la solicitud de contratación, las características de la misma y las peticiones del despacho del ministro Rodríguez, sin recibir respuesta al cierre de edición.

Calvo Campos precisó que el evento se enmarcaba en la temporada navideña del ministerio y que se le pidió contratar un coro específico para efectuar una fecha en el MAC y dos más en otros espacios.

¿Cuál fue la solicitud del ministro?

El MCJ es uno de los ministerios con más atomización institucional, con 26 entes y programas a su cargo. De acuerdo con la legislación pertinente, el Museo de Arte Costarricense no puede destinar presupuesto a actividades que no tengan relación con sus objetivos y planes institucionales, y que no se realicen en eventos o sedes del museo, como tampoco lo puede hacer ninguna otra si no media convenio o acuerdo formal.

Según la fuente de La Nación, la solicitud de contratación del coro provenía de Gabriela Corrales, asesora de museos en el despacho ministerial, “con el OK” del viceministerio administrativo (Alexander Castro) “y obviamente la venia de él (Rodríguez) como ministro”, explicó la persona.

En entrevista, el exdirector del Museo de Arte confirmó que las presiones vinieron de parte de Corrales, en el entendido que eran órdenes del ministro.

La contratación, de unos ¢5 millones, no se dio. El viernes, tras la resistencia de Calvo a proceder con la gestión solicitada en los términos del jerarca, Rodríguez lo cesó de su cargo de confianza.

Jorge Rodríguez Vives asumió el Ministerio de Cultura y Juventud tras la salida de Nayuribe Guadamuz. (Alonso Tenorio)

Presión directa del despacho

Según una segunda fuente con conocimiento de las gestiones, se abrió incluso un grupo de WhatsApp dedicado al proceso de contratación, con miembros del despacho incluidos.

Esta fuente añadió que la presión también llegó por la vía telefónica y que el ministro le habría dicho al director, en una llamada que calificó de “hostil”: “Esteban, usted es el director, necesito que esto salga, pero ya”.

Incluso, se convocó una sesión extraordinaria de la junta (La Nación solicitó las actas), en cuya convocatoria se leía: “Siguiendo instrucciones del despacho del señor ministro, se convoca a una sesión extraordinaria (de la junta del museo)”, describe la fuente. Fue entonces que Rodríguez reclamó a Calvo por haber mencionado las instrucciones en actas. El exdirector le habría contestado que estaba haciendo lo que le pidieron y Rodríguez le habría respondido: “Sí, pero usted no puede exponer al jerarca”, dijo la fuente.

Lo despidieron por Signal

Fue precisamente en la app Signal, donde existe un grupo de jerarcas de Cultura, que se le comunicó a Calvo el despido. Según narraciones de la situación, el ministro escribió a todos que “hay errores que son difíciles de tratar” y que “exponer al jerarca” es uno de ellos, por lo que decidía separar a Calvo. Acto seguido lo removieron del grupo.

A finales del viernes, llegó el oficio de despido, que no menciona estas situaciones. La Nación consultó con Calvo para corroborar este relato, pero declinó comentar.

El 24 de noviembre del 2024, el ministro ya había destituido a la subdirectora del MAC, Elvira Alfaro Arauz, ante lo cual los funcionarios del museo solicitaron al ministro reconsiderarlo. La decisión no varió.