En una gravísima crisis fiscal, la Contraloría General de la República (CGR) rechazó planes de aumento salarial a 119 instituciones descentralizadas cuyos funcionarios no sufrieron afectación alguna por la pandemia. La emergencia sanitaria no ha pasado y el Congreso acaba de extender la facultad de reducir jornadas en la empresa privada, pero eso no mengua los ímpetus de la burocracia.