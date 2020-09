Por el lado de la fracción de gobierno, Sánchez no se hace ilusiones sobre los retos de los próximos meses. Los describió con claridad a riesgo de inquietar a los grupos más dogmáticos de su propio partido. “A la Asamblea Legislativa no solamente llegará el crédito del Fondo, sino también una serie de proyectos que concreten los acuerdos tomados con el Fondo. No serán proyectos sencillos y de trámite fácil. Vamos a discutir iniciativas que, posiblemente, tendrán que ver con activos del Estado. Posiblemente habrá proyectos relacionados con reformas institucionales importantes y con tributos. Es decir, no son discusiones sencillas”.