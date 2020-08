Urge contener, en todos los frentes, el vicio creciente de la falsedad interesada. El sector privado, blanco habitual de deslegitimación, está llamado a oponer resistencia. La colocación de bonos en el mercado financiero no es una estafa, la Zona Franca Coyol no es “de Garnier” y Garnier es el ministro de enlace con el sector privado porque es un empresario de prestigio, no el “zar” de los sobornos, como reza una denuncia anónima e infundada, aprovechada para abrir inútiles investigaciones. Las alianzas público-privadas son totalmente legítimas, sea para desarrollar obra pública, colaborar con el Incofer para extender la línea del tren hasta Coyol mientras sabemos si habrá tren eléctrico o desarrollar nuevos instrumentos para medir la pobreza.