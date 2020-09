Mientras no conozcamos la realidad de las remuneraciones, es imposible saber si la rebaja es suficiente. No hay más remedio que considerarla un mínimo. Hacerlo es razonable a partir de otras pistas ofrecidas por Solís. Ningún presidente centroamericano gana tanto como los directores del BCIE, dice el representante nacional. Tampoco los ministros de Hacienda. Esos cargos, no obstante, implican responsabilidades muy superiores.