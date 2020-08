El endeudamiento del sector público, en particular del Gobierno Central, donde reside el mayor problema, requiere análisis desde varios ángulos, con el propósito de no introducir ruido en el mercado y facilitar el servicio de la deuda en el tiempo. Una arista tiene que ver con la composición de la deuda según sus plazos —corto, mediano y largo— para evitar las vendimias de vencimientos que atizan el riesgo de refinanciamiento. En este aspecto, el portafolio de deuda del Gobierno Central no presenta problemas, pues está razonablemente bien distribuido en el tiempo.