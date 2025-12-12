Editorial

Editorial: Padres, los depredadores digitales ya acechan en los videojuegos de sus hijos

Adultos inescrupulosos hallaron en las pantallas un terreno fácil para manipular, someter y silenciar a niñas, niños y adolescentes. El verdadero vacío está en la desconexión entre la vida digital de los hijos y la presencia y cercanía de sus padres

EscucharEscuchar
Por La Nación
Plataformas como Roblox, Fortnite o Minecraft se han convertido en espacios donde operan perfiles falsos, se ofrecen regalos virtuales como señuelos y se construyen vínculos afectivos manipulados con precisión emocional. Y los menores son las víctimas por excelencia. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialgroomingdepredadores digitalesvideojuegos
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.