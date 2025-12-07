Claves para proteger a los menores del ‘grooming’

Estar pendientes de las interacciones de los menores en los videojuegos, evitará que sean víctimas del acoso de depredadores sexuales. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Expertos consultados por La Nación ofrecen recomendaciones clave para que los padres protejan a sus hijos del grooming o acoso sexual a menores por Internet.

Plataformas de videojuegos, mensajería y redes sociales se convirtieron en espacios propicios para que acosadores seduzcan a sus víctimas, sin importar si son niños o adolescentes.

Marcela Herrera, de la ONG ColibrIA, recomienda que al dar un dispositivo se generen acuerdos sobre dónde puede usarlo, a qué hora y que el adulto se pueda sentar con el menor a revisar el dispositivo.

“Hablarles de que si les pasa algo en Internet que vengan y nos lo cuenten y que vamos a apoyarles y creerles”, señaló Herrera, quien recomendó descargar un contrato disponible en el sitio web www.colibria.net donde adultos y menores pueden acceder a una guía y conocer los pasos para llegar a acuerdos sobre el uso de dispositivos.

Adalid Medrano, abogado experto en delitos informáticos, sugiere utilizar tecnologías de control de pantalla para monitorear tiempos de uso de los dispositivos, conocer los amigos de sus hijos, de dónde los conocen, qué conversan y restringir el acceso por Internet a contenidos nocivos, según la edad del menor.

“Los delincuentes, una vez ganada la confianza en una plataforma con menos capacidades para compartir contenido, migran a WhatsApp u otras aplicaciones donde obtienen más herramientas para manipular al menor”, advirtió.

Rodolfo Meneses, abogado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), insiste en que los padres deben informarse sobre las herramientas de seguridad que establece cada plataforma. “Ellos podrán saber mucho de la manipulación de las tabletas y los celulares, pero no tienen conciencia de los riesgos y ahí es donde está la función de los papás”, puntualizó.

Cualquier menor que se sienta amenazado o vulnerado por redes sociales o videojuegos, también puede pedir ayuda en la línea gratuita del PANI, 1147.