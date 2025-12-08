Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y jóvenes del mundo reaccionan

El acceso de los niños a contenidos para adultos “tiene consecuencias muy negativas”.

Hong Kong, China. La prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años en Australia, que entrará en vigor el próximo miércoles, genera debate entre los adolescentes de todo el mundo. La AFP recogió sus opiniones.

Bombay: “Nada es blanco o negro”

En el paseo marítimo de Bombay, Pratigya Jena, de 19 años, mira con sus amigos los videos de Instagram de una influencer posando con un camello en la playa.

Las redes sociales “solo deberían prohibirse parcialmente, porque nada es completamente blanco o negro”, opina la estudiante. Según ella, la generación Z “hace cosas importantes” en las redes, “especialmente los jóvenes emprendedores”.

Al mismo tiempo, reconoce que el acceso de los niños a contenidos para adultos “tiene consecuencias muy negativas”.

En un parque de la ciudad, Pratik Bhurke, de 38 años y entrenador de críquet, considera que esta medida animará a los niños “a pasar más tiempo al aire libre”.

Berlín: “Un poco extremo”

En la capital alemana, Luna Drewes, de 13 años, cree que la prohibición “es buena en cierto modo, porque las redes sociales muestran a menudo una imagen de cómo deberían ser las personas, por ejemplo que las chicas deben ser delgadas”.

Enno Caro Brandes, de 15 años, que lleva guantes táctiles para poder usar el teléfono pese al frío, opina que “la prohibición es un poco extrema, pero podría ayudar a desintoxicarse de verdad”.

Doha: “Realmente estúpido”

Firdha Razak, de 16 años, mira un video generado por inteligencia artificial en el que un bebé canta y responde preguntas.

No apoya la prohibición. “Es realmente estúpido, honestamente”, aunque “nosotros, los jóvenes de 16 años, no podemos hacer mucho contra una acción del gobierno”, opina.

Por su parte, Youssef Walid, de 16 años, considera que este tipo de medida es difícil de aplicar. “Se puede usar un VPN. Se puede eludir fácilmente y crear nuevas cuentas”, explica.

Lagos: “Nacimos con esto”

En un colegio de Nigeria, Mitchelle Okinedo repasa sus apuntes manuscritos porque en clase está prohibido utilizar el teléfono.

“Entiendo de dónde viene la decisión del gobierno [australiano]. Hoy en día los alumnos se distraen mucho”, afirma.

Aun así, esta adolescente de 15 años cree que “hemos nacido con esto y no creo que quiera dejar de usarlo”.

Su madre, Hannah Okinedo, de 50 años, apoya la prohibición de las redes a los menores de 16 años porque la mayoría de los padres “no tienen tiempo de vigilar a sus hijos todo el día”.

Ciudad de México: “No sabría qué hacer”

La mexicana Aranza Gómez, de 11 años, tiene desde hace un año un teléfono con el que puede acceder a las redes sociales.

“Sin él, honestamente, estaría triste. Realmente no sabría qué hacer”, cuenta.

Santiago Ramírez Rojas, de 16 años, está sentado en un banco de la colonia Tabacalera, en la capital mexicana, mirando en su teléfono noticias sobre Argentina y las fechas de la gira de un músico.

“Hoy en día, las redes sociales son muy importantes para expresarse, sin importar la edad”, afirma.

No obstante, advierte de que “muchos secuestros empiezan en línea” y que “los niños más pequeños, de 10 a 12 años, son mucho más vulnerables”.

Sídney: “No tendrá impacto”

En Australia, las opiniones difieren dentro de las familias.

“No creo que el gobierno sepa realmente lo que hace y no creo que tenga impacto en los niños australianos”, asegura Layton Lewis, de 15 años.

Pero su madre, Emily Lewis, espera que la medida ayude a los niños a establecer “relaciones mejores y más auténticas”.

“Organizarán salidas reales, como hacíamos antes, para encontrarse con amigos en persona y mantener conversaciones de verdad, en lugar de esas amistades ilusorias en línea”.