Meta comienza a remover a usuarios menores de 16 años en Australia, tras nueva prohibición

Medida afecta a miles de adolescentes usuarios de Instagram, Threads, Facebook, TikTok y YouTube

Por AFP
Imagen del 24 de octubre pasado, muestra a un niño de 14 años posando en su casa cerca de Gosford mientras consulta redes sociales en su teléfono móvil. El gigante tecnológico Meta anunció el 4 de diciembre de 2025 que comenzará a eliminar a los menores de 16 años en Australia de Instagram, Threads y Facebook. Fotografía:
Imagen del 24 de octubre pasado, muestra a un niño de 14 años posando en su casa cerca de Gosford mientras consulta redes sociales en su teléfono móvil. El gigante tecnológico Meta anunció el 4 de diciembre del 2025 que comenzará a eliminar a los menores de 16 años en Australia de Instagram, Threads y Facebook. Foto: (DAVID GRAY/AFP)







