Editorial: Netanyahu sin límites en Gaza

Una nueva iniciativa del primer ministro israelí implicará mayor destrucción y muerte de civiles. Su apuesta por un conflicto más brutal, además de inhumana, carece de visión estratégica

Por La Nación
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.







