Editorial: Netanyahu sin límites en Gaza

Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.

Con absoluto desdén por sus altos mandos militares, las crecientes protestas de la población israelí, la voluntad de los angustiados familiares de rehenes aún en manos de Hamás, el intolerable sufrimiento de los civiles palestinos y un amplio rechazo internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha anunciado una nueva, riesgosa e inhumana iniciativa para extender la guerra en Gaza.

La decisión, aprobada el viernes 8 de agosto durante una larga y turbulenta sesión de su gabinete de seguridad, implicará más muertes de inocentes, el desplazamiento de cientos de miles de pobladores, un gran riesgo para la integridad de los rehenes aún con vida y un estrés extremo para sus Fuerzas de Defensa, exhaustas tras casi dos años de combates.

Como si lo anterior fuera poco, su gobierno aún no ha presentado un plan claro y viable de qué seguiría ante la improbable posibilidad de que la ofensiva tenga éxito. Más bien, el propósito parece ser, una vez más, prolongar el conflicto, tratar de complacer a los elementos más extremistas de su frágil coalición (hasta ahora con poco éxito), y blindarse ante los cargos de corrupción que enfrenta en el sistema judicial israelí.

La falta de una hoja de ruta integral sobre qué hacer con Gaza ha sido una constante desde que, tras la conmoción causada por los criminales e inaceptables ataques terroristas de Hamás, el 7 de octubre de 2023, Netanyahu abrazó un camino estrictamente militar. Ante los horrores sufridos, defenderse era indispensable; la represalia ejemplar contra sus articuladores y ejecutores, inevitable, lo mismo que muertes colaterales, dada la estrategia terrorista de mezclarse con la población civil.

Sin embargo, muy pronto esa respuesta necesaria y legítima evolucionó, de forma creciente, hacia tácticas de tierra arrasada, ataques indiscriminados contra civiles e, incluso, la posible comisión del delito de genocidio.

El desarraigo y expulsión de los palestinos en Gaza; el establecimiento de enclaves de colonos judíos; el espejismo de una “Riviera” de playa, sol y lujos en venta, o el establecimiento de una administración civil bajo tutela militar israelí, son ideas sobre el futuro inmediato lanzadas como globos de ensayo. Aparte de su desdén por la voluntad soberana de los gazetíes, ninguna de esas opciones puede considerarse un proyecto capaz de generar estabilidad; menos, de allanar el camino hacia el eventual establecimiento de un Estado palestino, única solución realista y justa –aunque también difícil– a largo plazo.

La decisión de hace una semana empeorará la situación aún más. Su esencia es una expansión militar generalizada, con una prioridad: el control de Ciudad de Gaza, único conglomerado urbano medianamente viable que se mantiene en ese territorio. Según las autoridades israelíes, funciona como centro de operaciones de Hamás y alberga a los aproximadamente 20 rehenes que siguen vivos y 30 cadáveres de los que han muerto. Tal acción bélica, al extender y los ataques, implicaría no solo la muerte de combatientes, sino de centenares de civiles y nuevos traslados masivos de población hacia “zonas de seguridad” que asemejan grandes campos de concentración.

LEA MÁS: David Grossman, el más célebre escritor israelí, afirma con dolor: ‘Israel está cometiendo genocidio en Gaza’

El domingo anterior, en una conferencia de prensa convocada para contener la ola de rechazo local y mundial ante las acciones anunciadas, Netanyahu dijo que eran la mejor forma de acabar con la guerra. Además, expuso cinco objetivos: desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes, desmilitarizar Gaza, ejercer el control de seguridad sobre su territorio e imponer una “administración civil” no israelí.

Muy pocos creen que tales metas son alcanzables; menos, compatibles entre sí. Además, desafían cualquier sentido de elemental humanidad. Los mandos militares temen un prolongado conflicto de desgaste y estrés; los familiares de los rehenes, su muerte casi inevitable; los dirigentes opositores responsables, un drenaje económico, social y político con graves consecuencias, así como el aislamiento creciente del país. Hasta las facciones etno-nacionalistas de la coalición gobernante lo rechazan, por razones opuestas: quisieran una ofensiva más brutal y definitiva, que condujera a la anexión.

LEA MÁS: Israel autoriza la reanudación de lanzamientos de ayuda en Gaza, donde se agrava crisis por hambre

La expectativa de nuevas masacres ha encendido las luces rojas de los tradicionales aliados de Israel. Incluso Alemania, su más firme apoyo en Europa, anunció un embargo a la venta de armas que se usen en Gaza. Además, se unió a Francia, el Reino Unido, España y otras cuatro naciones europeas en un enfático rechazo a la ofensiva; también lo han hecho varios países árabes que, a la vez, han llamado al desarme de Hamás. Solo Estados Unidos mantiene una política de apoyo aparentemente irrestricto a Israel, pero con fisuras alrededor del tema humanitario.

Lo más sensato, en esta coyuntura extrema, es alcanzar un cese del fuego, algo que tanto Netanyahu como Hamás han torpedeado. A esto deberían seguir planes para una misión de estabilización, sea bajo mandato de las Naciones Unidas, como ha propuesto el presidente francés, Emmanuel Macron, o con otra conformación multinacional. Sería apenas el comienzo para frenar las hostilidades, dar garantías de seguridad a Israel, restaurar un mínimo de protección a los civiles y emprender la búsqueda de una solución política adecuada. Quizá esta fracase, pero al menos podrían cesar las peores manifestaciones de una tragedia que ofende la conciencia humana.