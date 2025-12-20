Editorial

Editorial: Masacre de odio en Australia

Dos hombres fanatizados convirtieron en un baño de sangre la celebración de una fiesta judía en Sídney. La oleada de antisemitismo que recorre el mundo revela cuán dañinos resultan los prejuicios y la intolerancia

EscucharEscuchar
Por La Nación
La playa estaba llena de asistentes al evento ‘Chanukah by the Sea’ cuando ocurrió el tiroteo, dejando una escena de caos y pánico.
El pánico se apoderó de esta playa de Sídney cuando un hombre de 50 años y su hijo de 24 abrieron fuego al unísono contra centenares de adultos y menores judíos que celebraban su primera noche del Hannukah. (MIKE ORTIZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialAustraliaantisemitismomasacre
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.