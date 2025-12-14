‘Fue una auténtica carnicería’: Terror y pánico en Sídney durante ataque a celebración judía

Testigos y asistentes buscan refugio mientras las autoridades investigan el tiroteo, calificado como un acto terrorista y antisemita.

Sídney, Australia. Lo que parecía ser un día de celebración se convirtió en “una auténtica carnicería”. Así describieron testigos el ataque armado que dejó al menos 11 muertos y 29 heridos este domingo en Bondi Beach, durante la fiesta judía ‘Janucá by the Sea’, en una de las playas más populares de Sídney.

La policía calificó el tiroteo como un “incidente terrorista” y halló artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos.

Civil logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

El primer ministro, Anthony Albanese, condenó el ataque como un acto de “maldad, antisemitismo y terrorismo” y destacó el valor de los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores.

“Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe”, dijo.

Arsen Ostrovsky, que resultó herido en el ataque, relató a Sky News Australia la escena como un “absoluto baño de sangre”. Ostrovsky había vivido 13 años en Israel y llevaba solo quince días en Australia.

“Vinimos aquí para trabajar en la comunidad judía, para combatir el antisemitismo, para combatir este odio sanguinario y devastador. Por eso estoy aquí. Ya saben, hemos vivido cosas peores. Vamos a superar esto”, mencionó.

“Vi al menos a un pistolero disparando. Parecía una escopeta, disparando al azar en todas direcciones. Vi niños cayendo al suelo, ancianos, vi inválidos… fue una auténtica carnicería”, añadió sobre el tiroteo.

Elodie Obkircher, testigo que estaba en un club aledaño, también relató el caos.

“Oímos diez disparos. Así que todos nos tiramos al suelo. Muchos llorábamos y temblábamos. Fue muy traumático. Fue un caos absoluto. Se oían las ráfagas de disparos. Al principio, todos pensaron que eran fuegos artificiales, pero vi gente corriendo por la playa. Nunca había visto tanta gente corriendo”.

Por su parte, el rabino Levi Wolff, de la Sinagoga Central de Sídney, también acudió al lugar.

“Estamos en vísperas de la festividad judía de Janucá, conocida como el Festival de las Luces, y estaba a punto de haber un encendido público de la menorá para la primera noche de la festividad. Y los hombres armados disparaban contra los presentes durante el encendido de la menorá”, relató a Sky News Australia.

El rabino Wolff lamentó la muerte de su colega y amigo, el rabino Eli Schlanger, a quien describió como “lleno de luz, lleno de energía increíble” y que “dio mucho de sí mismo a esta misma comunidad”.

Reacciones internacionales

El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el ataque de “cruel” y el primer ministro Benjamin Netanyahu criticó al gobierno australiano por reconocer un Estado palestino, acusándolo de “echar leña al fuego del antisemitismo”.

Estados Unidos también condenó el ataque. El secretario de Estado, Antony Blinken (se recomienda verificar la fuente original, ya que el periodista escribió “Marco Rubio”), afirmó:

“El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el tiroteo.

“Condenamos el violento ataque en Sídney, Australia. El terrorismo y el asesinato de seres humanos, dondequiera que se cometan, son rechazados y condenados”, declaró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqeri, en X.

Vehículos y personas permanecen en una vía tras el tiroteo registrado el 14 de diciembre de 2025. La policía australiana informó que dos personas fueron detenidas luego de múltiples disparos y pidió a la población buscar refugio. (DAVID GRAY/AFP)

En Reino Unido, el rey Carlos III declaró que está “consternado” y calificó la tragedia como “un espantoso ataque terrorista antisemita” y el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a “trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo”, en un mensaje en X en inglés.

Bondi Beach ha sido escenario de otros ataques antisemitas tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. En 2024, incendios provocados afectaron un café kosher en Bondi y la sinagoga Adass Israel en Melbourne, actos que, según la inteligencia australiana, fueron dirigidos desde Irán.

Testigos locales describieron escenas de terror: objetos abandonados en la playa, un cochecito de bebé, personas tiradas en el césped y la presencia de una escopeta cerca de un árbol. Harry Wilson, residente local, dijo al Sydney Morning Herald:

“Vi al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes”.

La policía detuvo a dos sospechosos: uno murió y el segundo se encuentra en estado crítico. Las autoridades continúan investigando el ataque mientras la comunidad judía y la sociedad australiana enfrentan las consecuencias de este acto terrorista y antisemita de gran magnitud.