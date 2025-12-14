El Mundo

‘Fue una auténtica carnicería’: Terror y pánico en Sídney durante ataque a celebración judía

Testigos relatan el terror vivido en Bondi Beach tras el ataque armado durante la celebración de Janucá que dejó 11 muertos y 29 heridos. Las autoridades lo califican como terrorismo y antisemitismo.

Por Yucsiany Salazar y AFP
Testigos y asistentes buscan refugio mientras las autoridades investigan el tiroteo, calificado como un acto terrorista y antisemita.
Testigos y asistentes buscan refugio mientras las autoridades investigan el tiroteo, calificado como un acto terrorista y antisemita. (SAEED KHAN/AFP)







SídneyAtaqueAustralia
