El Mundo

Suben a 16 los fallecidos en ataque armado a celebración judía en Sídney; sospechosos serían padre e hijo

Un ataque armado durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, dejó al menos 16 muertos y unos 40 heridos. La policía australiana calificó el hecho como terrorismo y confirmó que no hay más sospechosos prófugos.

EscucharEscuchar
Por AFP y Europa Press
La playa estaba llena de asistentes al evento ‘Chanukah by the Sea’ cuando ocurrió el tiroteo, dejando una escena de caos y pánico.
La playa estaba llena de asistentes al evento ‘Chanukah by the Sea’ cuando ocurrió el tiroteo, dejando una escena de caos y pánico. (MIKE ORTIZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SídneyAtaque armadoSospechososAustralia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.