Trump promete responder a un ataque que mató a dos soldados y un civil estadounidenses en Siria

El presidente de Estados Unidos anunció represalias tras la emboscada atribuida al Estado Islámico en Siria, en la que murieron dos soldados y un civil estadounidense.

Por AFP
El presidente Donald Trump habló frente a la Casa Blanca tras el ataque en Siria en el que murieron dos soldados y un civil estadounidenses.
El presidente Donald Trump habló frente a la Casa Blanca tras el ataque en Siria en el que murieron dos soldados y un civil estadounidenses. (DANIEL HEUER/AFP)







