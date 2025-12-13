Trump promete responder a un ataque que mató a dos soldados y un civil estadounidenses en Siria

El presidente Donald Trump habló frente a la Casa Blanca tras el ataque en Siria en el que murieron dos soldados y un civil estadounidenses.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos tomará represalias por la muerte de dos soldados y un civil estadounidenses en el centro de Siria a manos de un presunto miembro del Estado Islámico (EI).

“Tomaremos represalias”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Poco después añadió desde su plataforma Truth Social que el presidente sirio, Ahmed al Sharaa estaba “extremadamente enfadado y afectado por este ataque”.

Asesinados en Siria en una emboscada

Dos soldados y un civil estadounidenses murieron en Siria en una “emboscada de un francotirador” del grupo yihadista Estado Islámico, informó el ejército de Estados Unidos.

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este ataque, indicó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado, en el que añadió que el francotirador fue abatido.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete.

Palmira

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El contingente estadounidense se encontraba en Palmira, confirmó Parnell, para una “misión de apoyo a las operaciones en curso contra el EI/de contraterrorismo en la región”.

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

“Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica”, dijo el portavoz del ministerio, Anwar al Baba, en una entrevista en la televisión estatal.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que los responsables del ataque en Siria “serán perseguidos”, tras la muerte de dos soldados y un civil estadounidenses. (JIM WATSON/AFP)

Pero “las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI”, agregó.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de “salvaje” y lanzó una advertencia: “Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- el resto resto de sus vidas serán breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”.

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró Parnell.

“Actualmente, el ataque está siendo objeto de una investigación”, añadió.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

“Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias” mientras realizaban “una patrulla conjunta”, había señalado antes la agencia Sana.

El grupo yihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.