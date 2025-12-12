El Mundo

Fueron los peores centros de tortura de Siria; ahora acogen rodajes de series de televisión

En Siria, los lugares más temido ahora albergan rodajes de telenovela. “Es difícil imaginar que estemos rodando aquí”, dice un director.

EscucharEscuchar
Por AFP
El guionista sirio Maan Sakbani trabaja en una serie sobre los últimos meses de Bashar al Asad en el poder.
El guionista sirio Maan Sakbani trabaja en una serie sobre los últimos meses de Bashar al Asad en el poder. (LOUAI BESHARA/AFP)







