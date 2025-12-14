Ataque armado en fiesta judía deja 11 muertos y 29 heridos en Sídney

Dos tiradores vestidos de negro disparan en un puente de Bondi Beach, Sídney. La policía australiana detuvo a dos personas tras el ataque y pidió a la población buscar refugio.

Sídney, Australia. Al menos once personas murieron en un ataque armado este domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia donde se celebraba una fiesta judía, un acto calificado de “terrorista” y “antisemita” por las autoridades.

Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo se encontraba en estado crítico, agregó.

La policía calificó el tiroteo como un “incidente terrorista” y dijo haber encontrado “artefactos explosivos improvisados” en un vehículo cerca de la playa vinculado al “delincuente fallecido”.

“Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe”, declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

Civil logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

“Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, añadió, calificando de “héroes” a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban unas mil personas, según la policía.

El presidente israelí, Isaac Herzog, lo calificó de “ataque cruel contra los judíos” y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno de haber “echado leña al fuego del antisemitismo” por haber reconocido un Estado palestino.

La playa estaba llena de asistentes al evento ‘Chanukah by the Sea’ cuando ocurrió el tiroteo, dejando una escena de caos y pánico. (MIKE ORTIZ/AFP)

Una tragedia “completamente previsible”

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas especialmente los fines de semana.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de AFP en el lugar.

El personal sanitario atendió a varias personas tiradas en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC.

Junto a un árbol en la zona yacía un arma que parecía ser una escopeta.

Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio “al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes”.

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo fue “una tragedia, pero completamente previsible” y denunció que el Gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.

La policía encontró artefactos explosivos en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos. (SAEED KHAN/AFP)

Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas.

El gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de ellos y expulsó al embajador.

En octubre de 2024, un incendio destruyó un café kosher en el barrio de Bondi, y en diciembre del mismo año otro fuego provocado afectó a la sinagoga Adass Israel, en Melbourne.

Según el primer ministro, citando conclusiones de los servicios de inteligencia, ambos ataques fueron dirigidos desde Irán. Ninguno de los dos dejó víctimas.

Estados Unidos “condena firmemente” el mortal ataque

“Estados Unidos condena firmemente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía”, declaró el domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tras los disparos en una playa de Sídney que dejaron 11 muertos.

“El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia”, prosiguió el secretario de Estado estadounidense en X.