Ataque armado en fiesta judía deja 11 muertos y 29 heridos en Sídney

Un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, durante la celebración de Janucá dejó 11 muertos y 29 heridos. Las autoridades califican el ataque de terrorismo y antisemitismo. Videos muestran la escena.

Por AFP
Dos tiradores vestidos de negro disparan en un puente de Bondi Beach, Sídney. La policía australiana detuvo a dos personas tras el ataque y pidió a la población buscar refugio.
Dos tiradores vestidos de negro disparan en un puente de Bondi Beach, Sídney. La policía australiana detuvo a dos personas tras el ataque y pidió a la población buscar refugio. (HANDOUT/AFP)







