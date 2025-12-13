El Mundo

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos fallecidos

Ocho personas más resultaron heridas y aún no se tiene detalle sobre el supuesto atacante

EscucharEscuchar
Por AFP
Universidad de Brown.
La Policía aún mantiene la alerta a los alrededores de la Universidad de Brown. (Tomado de Facebook /Tomado de Facebook.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TiroteoEstados UnidosUniversidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.