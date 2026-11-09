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Editorial

Editorial: Laura Fernández y el rumbo perdido de la diplomacia costarricense

Sin una estrategia definida ni objetivos verificables, es imposible identificar el rumbo internacional que este gobierno pretende darle al país

La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, en su primera visita internacional.
La presidenta Laura Fernández ha hecho que la política exterior costarricense adopte una forma confusa y reactiva. Joel_Gonzalez
La Nación