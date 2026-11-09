Editorial: Laura Fernández y el rumbo perdido de la diplomacia costarricense

Para entender cuál prioridad tiene la política exterior en las concepciones, lineamientos y metas del actual gobierno, la fuente más autorizada es el Programa Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030 (PNDIP). Al acudir a él, salta una desagradable sorpresa: la relevancia que se le otorga es muy reducida e instrumental, no sustantiva.

La “acción exterior” apenas ocupa seis de las 473 páginas del documento, y solo aparece como el último de cuatro “Ejes habilitadores estratégicos” –es decir, palancas– del desarrollo, con un alto grado de generalidad y énfasis en la cooperación. No se menciona entre los “Objetivos y metas nacionales” y brilla por su ausencia entre los 13 sectores contemplados en el PNDIP. Como consecuencia, no existe un diagnóstico de su situación ni se establecen metas e indicadores para medir la gestión de sus responsables.

Sin objetivos y guías claras para alcanzarlos en un documento que, se supone, es el gran referente programático del quehacer gubernamental, la política (o “acción”) exterior queda a merced de decisiones personales, en primer lugar, de la presidenta Laura Fernández. Esto explica, en buena medida, la forma confusa y reactiva que ha adoptado.

No es que en el anterior gobierno la situación fuera mucho mejor. El desdén por elementos centrales de nuestra proyección al mundo fue evidente. Sin embargo, al menos existía un referente explícito en su PNDIP. El cuerpo diplomático había logrado mantener razonable estabilidad, y fueron pocos los pagos de favores políticos en los nombramientos.

Más importante aún, no se produjeron descabezamientos súbitos, con excusas inverosímiles, de los jerarcas de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, como ha ocurrido en semanas recientes. Esto ha potenciado peligrosamente la confusión e incertidumbre sobre el rumbo de ambas carteras y sus tareas, tanto en nuestro país como entre Estados e instituciones con los que debemos interactuar.

La primera mala e imprudente señal de este proceso la emitió Fernández antes de tomar posesión. El 6 de marzo, en declaraciones a un diario mexicano sobre temas de seguridad, afirmó lo siguiente: “México es, para mí, un referente de adónde no queremos llegar”. La adversa reacción de algunos de sus círculos políticos y mediáticos no se hizo esperar.

Pocos días después de ocupar la Presidencia, emitió expresiones fuera de tono sobre una disputa comercial con Panamá, que condujeron a una crisis diplomática. Se atemperó con rapidez, pero su impacto en las relaciones con un vecino tan importante no ha logrado borrarse.

El 13 de junio, en una entrevista con un canal noticioso colombiano, dijo que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, en referencia a la situación política de ese país, que padece una feroz dictadura impuesta. Y en vísperas de una visita poco planeada al presidente de Colombia, el 22 de setiembre, llamó “basura” a “un tipo de gente” que “nos mandan desde allá”, algo que repitió frente a su colega, en Barranquilla.

Pero lo peor de aquella visita no fue esa frase ni que visitara una boutique en compañía de la primera dama colombiana –no de un funcionario gubernamental–. Lo peor fue que, mientras tanto, se celebraba en Nueva York la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Decidió no asistir y envió al entonces canciller, Manuel Tovar. Súbitamente, lo destituyó con un argumento falaz: que no le había comunicado la invitación a una reunión del llamado Escudo de las Américas (algo que sí sabía), a la que, inesperadamente, se sumó el presidente Donald Trump.

También fue falaz su excusa para destituir a Indiana Trejos como ministra de Comercio Exterior. Alegó una inexistente “falta de transparencia” en la negociación y socialización del Acuerdo Transpacífico con sectores productivos que se oponen a él.

Su viaje de una semana a Europa, que terminó este domingo 8, no fue accidentado. Sin embargo, para haberse extendido tantos días, los resultados fueron modestos.

La audiencia con el papa León XIV, que celebramos, se inscribe en lo protocolar. La reunión con Sergio Mattarela, presidente de Italia, también se inserta en esa dimensión, porque quien conduce el gobierno es la primera ministra, Giorgia Meloni, con la que no pudo reunirse. Su encuentro con un reducido grupo de empresarios italianos se dio en medio de la incertidumbre que hoy asalta a nuestra política comercial.

En Madrid, fue una de los seis presidentes que se sumaron al primer ministro, Pedro Sánchez, y al rey Felipe en la Cumbre Iberoamericana. El resto de sus 22 integrantes envió a vicepresidentes o cancilleres. Sin embargo, sí valió la pena, por la importancia de la organización. Y el encuentro con empresarios, en ese marco, junto a algunos de sus colegas, tuvo mayor relevancia.

No faltaron, sin embargo, las respuestas desafortunadas de Fernández, como cuando en una entrevista concedida al diario español ABC, le preguntaron qué le pide a Europa y contestó: “Que ojalá consuma menos drogas”. Redujo así un problema transnacional de enorme complejidad a una petición elemental y dejó en evidencia una comprensión muy superficial de las dinámicas del narcotráfico.

La mandataria, además, ha criticado y distorsionado el papel de las Naciones Unidas. El alineamiento creciente con el gobierno de Trump ha conducido a cambiar patrones de voto en ese organismo, aunque reconocemos el acierto de ratificar nuestro apego a la Corte Penal Internacional, blanco de sus ataques. Y la cercanía con el autócrata Nayib Bukele desdice su compromiso manifiesto con los derechos humanos.

Al conectar tantos y tan erráticos “puntos”, no es posible dibujar una imagen medianamente coherente de nuestra proyección hacia el mundo. Para lograrlo, es indispensable que el PNDIP establezca un rumbo. Basta con que la presidenta asuma esa responsabilidad y articule el trabajo de las instituciones involucradas. Y que lo haga con apego a una política de Estado que ha rendido sólidos resultados durante muchos años.