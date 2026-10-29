Laura Fernández se reúne con presidente de Italia, Sergio Mattarella: ‘Confío en que su presencia haga crecer nuestra cooperación’

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, como parte de su gira por Europa.
El encuentro se realizó el mismo día en que la mandataria costarricense sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, durante la cual lo invitó formalmente a visitar Costa Rica.
“Bienvenida, presidenta. Es un placer poderla acoger en este palacio. Es un honor para nuestro país”, expresó Mattarella al recibir a Fernández.
La gobernante agradeció la recepción: “Gracias a usted, presidente, a su delegación y gracias también al pueblo italiano por recibirnos con tanta fraternidad”.
Durante el encuentro, Mattarella destacó los vínculos históricos entre ambos países y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral.
“Tenemos una larga relación de creciente amistad, me parece que son 162 años de relaciones entre Costa Rica e Italia, siempre colmadas de amistad y colaboración. Confío en que su presencia haga crecer aún más nuestra cooperación”, afirmó el presidente italiano.
Ambos mandatarios, además, presentaron a los integrantes de sus respectivas delegaciones. Por parte de Italia, estuvieron presentes la primera dama, Laura Mattarella, y el viceministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Edmondo Cirielli.
La delegación costarricense estuvo integrada por el primer caballero, Jeffrey Umaña Mora; el director de Despacho, Alexander Astorga; el ministro de Comunicación, Arnold Zamora; y la canciller de Costa Rica, Ana Elena Pinto.
Encuentro en el Vaticano
Horas antes, Fernández se reunió con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Durante esa audiencia, le entregó una carta de invitación para visitar Costa Rica en 2027, así como una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.
La mandataria planteó la visita papal con motivo de dos conmemoraciones previstas para el próximo año: el 203.º aniversario de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona Nacional y el 180.º aniversario del establecimiento de la religión católica como religión oficial del Estado costarricense.
La gira internacional de Fernández también contempla su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.
Sin embargo, hasta este jueves, Casa Presidencial no había divulgado públicamente qué otras actividades desarrollará la mandataria durante los días comprendidos entre su visita a Italia y el inicio de la cumbre en España.
A Fernández la acompaña una comitiva de al menos ocho personas, entre ellos José Andrés Hernández, asistente de Umaña; Ximena Calderón, asistente personal de la presidenta; el periodista Andrés Ortiz y el productor audiovisual Brandon Vargas.