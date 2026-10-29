AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Laura Fernández se reúne con presidente de Italia, Sergio Mattarella: ‘Confío en que su presencia haga crecer nuestra cooperación’

Mandataria fue recibida por Sergio Mattarella en Roma, luego de reunirse con el papa León XIV

Laura Fernández se reune con el presidente de Italia, Sergio Mattarella
El presidente italiano destacó los 162 años de relaciones entre Costa Rica e Italia y expresó su interés en fortalecer la cooperación entre ambos países. Gobierno de Italia
Cristian Mora

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, como parte de su gira por Europa.

El encuentro se realizó el mismo día en que la mandataria costarricense sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, durante la cual lo invitó formalmente a visitar Costa Rica.

“Bienvenida, presidenta. Es un placer poderla acoger en este palacio. Es un honor para nuestro país”, expresó Mattarella al recibir a Fernández.