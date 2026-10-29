Laura Fernández se reúne con presidente de Italia, Sergio Mattarella: ‘Confío en que su presencia haga crecer nuestra cooperación’

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, como parte de su gira por Europa.

El encuentro se realizó el mismo día en que la mandataria costarricense sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, durante la cual lo invitó formalmente a visitar Costa Rica.

“Bienvenida, presidenta. Es un placer poderla acoger en este palacio. Es un honor para nuestro país”, expresó Mattarella al recibir a Fernández.

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