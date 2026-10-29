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Política

Laura Fernández se reúne con el papa León XIV y lo invita a Costa Rica

La mandataria entregó una carta al pontífice en el Vaticano, una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales

La presidenta Laura Fernández invitó formalmente al papa León XIV a Costa Rica durante una reunión celebrada en el Vaticano.
La presidenta Laura Fernández invitó formalmente al papa León XIV a Costa Rica durante una reunión celebrada en el Vaticano. Presidencia
Marianela Arias Vilchez

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, invitó formalmente al papa León XIV a visitar Costa Rica durante una reunión efectuada este jueves 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano.

La solicitud quedó consignada en una carta entregada por la mandataria al pontífice. En el documento, Fernández planteó que la llegada del líder religioso tendría un impacto significativo si se concreta el próximo año.

Laura Fernández obsequió al papa León XIV diferentes tipos de café de productores nacionales.
Laura Fernández obsequió al papa León XIV diferentes tipos de café de productores nacionales. (Presidencia/Cortesía)