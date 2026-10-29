Laura Fernández se reúne con el papa León XIV y lo invita a Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, invitó formalmente al papa León XIV a visitar Costa Rica durante una reunión efectuada este jueves 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano.

La solicitud quedó consignada en una carta entregada por la mandataria al pontífice. En el documento, Fernández planteó que la llegada del líder religioso tendría un impacto significativo si se concreta el próximo año.

“Por ello, en nombre del Pueblo y del Gobierno de Costa Rica, tengo el alto honor de extender a Su Santidad la más fraterna y respetuosa invitación para visitar nuestra patria, tierra bendecida por Dios donde imperan siempre el trabajo y la paz”, expresó la gobernante en la misiva.

Fernández fundamentó la propuesta en dos fechas de relevancia que el país conmemorará en el 2027. La primera corresponde al ducentésimo tercer aniversario de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona Nacional.

La segunda fecha marca el centésimo octogésimo aniversario del establecimiento de la religión católica como fe oficial del Estado en la Constitución Política costarricense.

Durante el encuentro, Fernández obsequió al papa una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.

La audiencia en la Santa Sede formó parte de la agenda internacional de la presidenta, anunciada por Casa Presidencial el pasado 23 de setiembre.

La gira de la mandataria incluye su participachión en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.