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Economía

Laura Fernández cambia rumbo comercial de Costa Rica: archiva Acuerdo Transpacífico y despide a dos ministros clave en 34 días

Costa Rica inició proceso de adhesión al CPTPP en 2022, durante gobierno de Rodrigo Chaves, y dudas sobre la continuidad de la estrategia comercial

Cambios en política comercial
La decisión de la presidenta Laura Fernández de frenar el CPTPP coincide con las salidas de Manuel Tovar, Indiana Trejos y Laura López de puestos vinculados al comercio exterior. Fotocomposición en Canva/Archivo
Gustavo Ortega Campos

La decisión del gobierno de Laura Fernández de archivar la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y despedir en 34 días a dos jerarcas clave en la estrategia de comercio exterior de Costa Rica encendió alertas entre exjerarcas de Comex, quienes cuestionan el impacto que este cambio de rumbo podría tener en la credibilidad del país como socio comercial y destino de inversión.

La medida de la presidenta representa un viraje respecto a la política comercial impulsada por Rodrigo Chaves, quien en agosto del 2022 instruyó iniciar las negociaciones para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Cuatro años después y tras cinco meses en el poder, la mandataria decidió este miércoles rechazar el tratado y destituir a Indiana Trejos, jerarca del Ministerior de Comercio Exterior (Comex).