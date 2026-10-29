Laura Fernández cambia rumbo comercial de Costa Rica: archiva Acuerdo Transpacífico y despide a dos ministros clave en 34 días

La decisión del gobierno de Laura Fernández de archivar la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y despedir en 34 días a dos jerarcas clave en la estrategia de comercio exterior de Costa Rica encendió alertas entre exjerarcas de Comex, quienes cuestionan el impacto que este cambio de rumbo podría tener en la credibilidad del país como socio comercial y destino de inversión .

La medida de la presidenta representa un viraje respecto a la política comercial impulsada por Rodrigo Chaves, quien en agosto del 2022 instruyó iniciar las negociaciones para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Cuatro años después y tras cinco meses en el poder, la mandataria decidió este miércoles rechazar el tratado y destituir a Indiana Trejos, jerarca del Ministerior de Comercio Exterior (Comex).

Fernández también despidió, el pasado 24 de setiembre, al canciller Manuel Tovar, quien inició el proceso de ingreso al CPTPP cuando era ministro de Comex.

Cambio de rumbo en comercio exterior

La presidenta justificó la decisión al afirmar que el texto del acuerdo no se había compartido con los sectores productivos, especialmente con el agro.

Desde el inicio, representantes agropecuarios se opusieron al CPTPP porque consideran que podría generar competencia desigual frente a economías más desarrolladas y países que subsidian parte de su producción agrícola.

Cuando Laura Fernández asumió la Presidencia, en mayo pasado, parecía que mantendría esa misma estrategia comercial, en línea con la plataforma política de su antecesor.

Incluso, tuvo el compromiso de adhesión en su plan de gobierno.

Sin embargo, todo cambió este 28 de octubre cuando Fernández comunicó su decisión de enviar al archivo la adhesión al CPTPP, cuyas negociaciones técnicas concluyeron en las fechas en que ella asumió el poder.

A finales de junio, durante la reunión ministerial del CPTPP, se revisaron los procesos de adhesión de Costa Rica y Uruguay. Se esperaba que Costa Rica llegara a la siguiente cumbre con el protocolo firmado por el Ejecutivo.

La reunión se programó del 23 al 27 de noviembre en Vietnam, país que preside el bloque durante el 2026.

Actualmente, Costa Rica tiene 18 tratados de libre comercio vigentes, la mayoría firmados entre 2002 y 2021. Entre ellos estaba el tratado comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

Durante el gobierno de Chaves se sumaron los acuerdos con Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. Otro tratado, con Israel, está pendiente de ratificación legislativa.

Afecta imagen del país

Para Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comercio Exterior, desechar el acuerdo afecta la imagen de Costa Rica en el extranjero.

“Sin duda y lo más grave: muestra una contradicción interna muy peligrosa en un área de grandes logros para el país. El proteccionismo no va a resolver los problemas del desarrollo ”, afirmó.

Francisco Chacón, exviceministro de Comercio Exterior, dijo que el gobierno perdió el rumbo en política comercial .

“En medio de una moneda sobreapreciada, el fracaso de las negociaciones para reformar el sector eléctrico, la política arancelaria de la administración Trump, y las investigaciones estadounidenses contra nuestras exportaciones de dispositivos médicos, no parece ser muy inteligente cerrarle las puertas a un acuerdo que nos acercaba a mercados alternativos ”, subrayó Chacón.

Exjerarcas de Comex cuestionan la decisión de la mandataria Laura Fernández sobre el Acuerdo Transpacífico. De izquierda a derecha: Marco Vinicio Ruiz, José Manuel Salazar, Francisco Chacón, Jhon Fonseca y Duayner Salas. (Fotocomposición en Canva/Archivo)

Chacón también cuestionó la salida de las autoridades del Comex y de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), pues considera que afecta la credibilidad negociadora del país y envía una señal negativa a los inversionistas.

La decisión de Fernández contrasta con la campaña que Comex desarrolló para explicar las ventajas de ingresar al CPTPP. El bloque reúne a 12 economías y representa, en conjunto, el 15% del PIB mundial.

Sus miembros son: Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur. Costa Rica y Uruguay están en proceso de adhesión, mientras que Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos iniciaron negociaciones para incorporarse.

Tres salidas clave aumentan la incertidumbre

En menos de un mes, tres jerarcas vinculados con la gestión del comercio exterior dejaron sus puestos: Manuel Tovar, Indiana Trejos y Laura López, gerenta general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Fernández destituyó a Tovar, quien fue ministro de Comercio Exterior y canciller, a finales de setiembre. La decisión se produjo después de que la mandataria alegara que este no le informó sobre una reunión del Escudo de las Américas a la que asistió Donald Trump.

Luego, Fernández nombró a Trejos como canciller interina, condición que mantuvo hasta el 15 de octubre.

El 26 de octubre, López anunció su renuncia a la gerencia general de Procomer por motivos personales. Seguirá en el puesto hasta diciembre. Trejos presidía la Junta Directiva de la Promotora, entidad adscrita al Comex.

“ Es lamentable que Costa Rica no siga con el proyecto unirse al Acuerdo Transpacífico , que incluye algunas de las economías más dinámicas del mundo”. — José Manuel Salazar, exjerarca de Comex y secretario de la Cepal.

Marco Vinicio Ruiz afirmó que la salida de los tres jerarcas genera incertidumbre en un momento de retos para el comercio exterior.

La Nación solicitó a Trejos, Tovar y López sus comentarios sobre la decisión de archivar el CPTPP. Al cierre de esta edición, se esperaban sus respuestas.

Por su parte, José Manuel Salazar-Xirinachs, exjerarca del Comex, destacó la importancia de que los países diversifiquen sus alianzas y oportunidades económicas para impulsar el crecimiento y el empleo.

“ Es lamentable que Costa Rica no siga con el proyecto de unirse al Acuerdo Transpacífico , que incluye algunas de las economías más dinámicas del mundo”, expresó.

Exjerarcas defienden la continuidad técnica

Ruiz también lamentó la salida de Trejos, reconocida especialista en el ámbito técnico y quien formó parte del equipo negociador del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

“Estoy seguro de que (Indiana Trejos) realizó su trabajo con instrucciones superiores. Evidentemente, los vientos políticos han cambiado de dirección y ella es una víctima propicia. La presidenta deberá explicar la dirección de la política de Comercio Exterior de ahora en adelante”, manifestó Ruiz a La Nación.

Jhon Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior, consideró que la decisión de Fernández plantea interrogantes sobre la estrategia de desarrollo y la continuidad de la política comercial.

“La destitución de la ministra introduce una dimensión institucional que merece atención. La credibilidad internacional de Costa Rica se ha construido sobre la continuidad de su política comercial y la capacidad técnica de sus instituciones. Es importante preservar ese patrimonio, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir”, aseguró Fonseca.

Fonseca agregó que el país no debería elegir entre proteger la producción nacional y buscar nuevos mercados.

“El verdadero desafío es construir una política comercial que haga ambas cosas: gestionar responsablemente los riesgos y transformar las oportunidades de acceso a mercados en desarrollo productivo, empleo y mayor bienestar para el país”, afirmó el exviceministro.

Duayner Salas, exviceministro de Comercio Exterior, recordó que las negociaciones comerciales de un ministerio especializado cuentan con el visto bueno de la Presidencia.

“El CPTPP fue negociado durante dos administraciones y esta es una administración de continuidad. Genera incertidumbre sobre cuáles son los razonamientos de fondo que pesan para remover una ministra que es una funcionaria técnica de carrera”, concluyó Salas.