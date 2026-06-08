Economía

Costa Rica exporta a 54 países con TLC, pero tres mercados concentran el comercio

Costa Rica cuenta con 18 tratados comerciales vigentes y acceso preferencial a 54 países, pero tres mercados concentran la mayor parte de los beneficios

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Por Gustavo Ortega Campos
Vista aérea de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa de trabajo utilizando computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Sobre la imagen aparecen iconos digitales relacionados con logística, transporte, almacenamiento, manufactura, comercio internacional, distribución y cadenas de suministro. La composición representa procesos de comercio exterior e integración económica.
Los tratados de libre comercio han sido una de las principales herramientas para impulsar las exportaciones, la inversión extranjera directa y la integración de Costa Rica en las cadenas globales de valor. El país tiene vigentes 18 acuerdos. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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