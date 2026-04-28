Economía

15 años del TLC con China: comercio desigual y escasa IED preocupan a Comex

Costa Rica enfrenta un déficit comercial elevado y baja inversión extranjera. ‘Llegar al mercado chino cuesta’, asegura jerarca del Comex

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Por Gustavo Ortega Campos
Banderas de Costa Rica y China superpuestas representan el déficit comercial, el Tratado de Libre Comercio y la relación económica bilateral entre ambos países.
La relación comercial entre Costa Rica y China está marcada por un déficit para el país centroamericano y cuestionamientos sobre los resultados del Tratado de Libre Comercio vigente desde hace 15 años y la IED desde el país asiático. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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