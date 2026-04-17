Manuel Tovar, jerarca de Comex: ‘Estoy insatisfecho con nuestras exportaciones al mercado chino’

Manuel Tovar, jerarca de Comex, se refirió a la relación comercial de Costa Rica con China en entrevista con el medio económico Bloomberg.

Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), cuestionó el desempeño de Costa Rica en el tratado de libre comercio (TLC) con China.

“Estoy insatisfecho con el comportamiento o el flujo de nuestras exportaciones al mercado chino“, aseguró Tovar en una entrevista con Bloomberg en Singapur, en donde está de visita para inaugurar la oficina comercial de Costa Rica en ese país asiático.

El ministro aseguró que las ventas costarricenses se han visto afectadas por restricciones que incluyen la burocracia, los protocolos sanitarios y el covid-19.

El acuerdo entre el país y China entró en vigencia el 1.º de agosto de 2011. La negociación se inició en 2008.

El crecimiento del balance comercial entre ambos países es favorable para la nación asiática.

En 2012 —primer año completo de vigencia del TLC— se importaron bienes desde China por un valor de $1.427 millones y en 2025 fueron $4.626 millones desde China.

Mientras que Costa Rica vendió productos por $330,9 millones en 2012 a $674,2 millones el año pasado, para el mismo periodo, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El déficit comercial costarricense pasó de $1.096 millones, en el 2012, a $3.951 millones.

Tovar aseguró al medio económico que Costa Rica siempre tendrá un déficit comercial con China debido a sus importaciones de bienes como los vehículos eléctricos.

Las declaraciones del jerarca se dan luego de una serie de polémicas entre el Gobierno de Rodrigo Chaves. Por ejemplo, en el 2023, el mandatario firmó un decreto que excluyó a China como proveedor de redes y soluciones 5G en Costa Rica. Huawei era, hasta ese momento, uno de los principales proveedores de telefonía celular del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En abril del año pasado, el Gobierno de Donald Trump puso a Costa Rica como un caso de éxito en su estrategia global para contrarrestar la influencia de China.

En marzo anterior, la Embajada de China en Costa Rica difundió un video que criticó la adhesión del país al denominado Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump.