Economía

Manuel Tovar, jerarca de Comex: ‘Estoy insatisfecho con nuestras exportaciones al mercado chino’

Ministro de Comercio Exterior cuestionó, en entrevista con “Bloomberg”, el resultado para Costa Rica del TLC con China

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
entrevista con el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar Rivera
Manuel Tovar, jerarca de Comex, se refirió a la relación comercial de Costa Rica con China en entrevista con el medio económico Bloomberg. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manuel TovarComexTLCChinacomercio exterior
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.