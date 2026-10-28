Laura Fernández destituye a Indiana Trejos, ministra de Comex, y rechaza firmar el Acuerdo Transpacífico

La presidenta Laura Fernández anunció la destitución de Indiana Trejos como ministra de Comercio Exterior y ordenó no firmar el Acuerdo Transpacífico.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad su contenido completo fue declarado secreto por el equipo negociadores a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quienes beneficia y a quiénes afectará” , dijo la mandataria.

Fernández continuó: “Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, de compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados a la fecha, ninguno lo ha recibido íntegro (...) por eso decidí remover de supuesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”.

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