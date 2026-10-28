Laura Fernández destituye a Indiana Trejos, ministra de Comex, y rechaza firmar el Acuerdo Transpacífico

La presidenta Laura Fernández anunció la destitución de Indiana Trejos como ministra de Comercio Exterior y ordenó no firmar el Acuerdo Transpacífico.
“Aunque pareciera una excelente oportunidad su contenido completo fue declarado secreto por el equipo negociadores a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quienes beneficia y a quiénes afectará”, dijo la mandataria.
Fernández continuó: “Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, de compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados a la fecha, ninguno lo ha recibido íntegro (...) por eso decidí remover de supuesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”.
Laura Fernández anuncia que archivara Acuerdo Transpacifico
Entre los argumentos de la presidenta están que “jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a la lechería, a la producción de frutas y verduras”.
“Quienes ingnoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado, o tienen dudas fundamentadas, ¿cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas? El Transpacífico no va, lo que sí va es una amplia agenda de acompañamiento al productor agropecuario nacional no exportador”, aseguró la mandataria.
El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) se empezó a negociar en el gobierno de Rodrigo Chaves y finalizó el proceso en mayo anterior. Estaba previsto que se firmara este mes de noviembre.
El CPTPP está conformado por Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.
De los países que conforman este bloque Costa Rica tiene tratados de libre comercio (TLC) con seis.
Representantes de las cámaras de productores agropecuarios celebraron la decisión de Fernández, minutos después del anuncio efectuado por medio de un video de un poco más de tres minutos.
El anuncio de la mandataria se da un mes antes de la XI Reunión del Consejo del CPTPP programada para del 23 al 27 de noviembre en Hanoi, Vietnam. El país asiático tiene la presidencia rotatoria del bloque durante 2026.
La Nación supo que Costa Rica tenía previsto tener firmado el Acuerdo antes de este encuentro.
A finales de junio pasado, se realizó de manera virtual la reunión ministerial del CPTPP en donde se revisaron las negociaciones de adhesión de Costa Rica y Uruguay, según información de medios vietnamitas.
Costa Rica mantiene vigentes 18 acuerdos comerciales.