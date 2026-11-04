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El País

Laura Fernández pide a Europa que ‘consuma menos drogas’ para que el crimen organizado disminuya en América

La mandataria afirmó que llegó a la Cumbre Iberoamericana en Madrid para fortalecer el multilateralismo con “menos reuniones y más resultados concretos”

Laura Fernández Cumbre Iberoamericana
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (derecha), y su esposo, Jeffry Umana Avendaño, llegan para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana 2026 en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP) OSCAR DEL POZO
Marcela Rojas Hidalgo

Antes de asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, la presidenta de la República, Laura Fernández, concedió una entrevista al diario español ABC. Al preguntársele: “¿Qué le pide a Europa?”, la mandataria contestó: “Que ojalá consuma menos drogas”.

Fernández razonó que, para ella, una vez que se consuman menos drogas en Europa, “habrá menos demanda de producción ilegal de narcóticos en América”.

Sostuvo que, si se atendiera su petición, el tráfico de drogas ilícitas y las actividades vinculadas al crimen organizado disminuirían en Costa Rica y en el resto del continente.