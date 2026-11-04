Laura Fernández pide a Europa que ‘consuma menos drogas’ para que el crimen organizado disminuya en América

Antes de asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, la presidenta de la República, Laura Fernández, concedió una entrevista al diario español ABC. Al preguntársele: “¿Qué le pide a Europa?”, la mandataria contestó: “Que ojalá consuma menos drogas”.

Fernández razonó que, para ella, una vez que se consuman menos drogas en Europa, “habrá menos demanda de producción ilegal de narcóticos en América”.

Sostuvo que, si se atendiera su petición, el tráfico de drogas ilícitas y las actividades vinculadas al crimen organizado disminuirían en Costa Rica y en el resto del continente.

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