Laura Fernández pide a Europa que ‘consuma menos drogas’ para que el crimen organizado disminuya en América

Antes de asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, la presidenta de la República, Laura Fernández, concedió una entrevista al diario español ABC. Al preguntársele: “¿Qué le pide a Europa?”, la mandataria contestó: “Que ojalá consuma menos drogas”.
Fernández razonó que, para ella, una vez que se consuman menos drogas en Europa, “habrá menos demanda de producción ilegal de narcóticos en América”.
Sostuvo que, si se atendiera su petición, el tráfico de drogas ilícitas y las actividades vinculadas al crimen organizado disminuirían en Costa Rica y en el resto del continente.
“No solamente la producción de cocaína, sino también su distribución, el menudeo y el trasiego de drogas desde los puertos hacia Europa”, detalló.
Apenas en agosto pasado, las autoridades costarricenses se incautaron de 50 kilos de cocaína en dos contenedores que iban saliendo por la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.
Según Teletica.com, el primer cargamento, de 30 kilos, iba oculto en cajas de piña con destino a Alemania. El segundo, que venía en tránsito desde Ecuador y tenía como destino Bélgica, transportaba 20 kilos más, ocultos en el sistema de refrigeración.
En la entrevista, la presidenta también le dijo a ABC que se necesita que Europa invierta más en estrategias para combatir el narcoterrorismo y en la seguridad global.
La XXX Cumbre Iberoamericana se celebra los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, reuniendo a delegaciones de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, con la asistencia de 10 jefes de Estado y de Gobierno de dichas naciones, según informa DW.
“Fortalecer el multilateralismo”
Antes de realizar la petición a Europa, Fernández declaró a ABC que llegaba a la Cumbre Iberoamericana con un mensaje contundente sobre la “importancia de fortalecer el multilateralismo”.
Señaló que no viajó a Madrid únicamente para asistir a reuniones, sino para forjar acuerdos que permitan a los costarricenses obtener “resultados concretos”, que sirvan de orientación para las políticas públicas.
Al preguntársele en qué ámbitos deseaba alcanzar estos objetivos, señaló que su prioridad en este momento es la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo.
En sintonía, ABC comenzó el artículo de la entrevista a Fernández recordando que la politóloga llegó a Zapote con la promesa de frenar la violencia en el país, “donde la tasa de homicidios superó a Nicaragua y Guatemala el año pasado”.
Conversación con el papa León XIV
ABC también consultó a la presidenta de la República sobre su reciente encuentro con el papa León XIV.
Fernández señaló que el pontífice la trató con un “inmenso cariño” y que se “sintió como en su casa”.
Añadió que abordaron “temas geopolíticos, de la realidad económica y cultural de Costa Rica, de cómo estamos fortaleciendo la educación y el apoyo a las familias vulnerables, y también de cómo estamos afrontando problemas nacionales como el narcoterrorismo”.