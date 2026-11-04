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Política

Laura Fernández destaca inversión en educación, salud y seguridad en España, mientras impulsa recortes presupuestarios en estas áreas

Una revisión de La Nación detalla las reducciones de recursos y las diferencias presupuestarias en las áreas señaladas por la mandataria

Fotos de la Sra. Presidente de la República Laura Fernández durante la rueda de prensa semanal a en Casa Presidencial / Foto John Durán
La presidenta Laura Fernández destacó la educación, la salud y la seguridad como prioridades de su administración durante su gira por España, mientras el Gobierno impulsa reducciones presupuestarias para distintas instituciones públicas. JOHN DURAN
Cristian Mora

Mientras el Gobierno impulsa recortes presupuestarios en educación, salud y seguridad, la presidenta de la República, Laura Fernández, destacó estos temas como prioridad de su administración, durante su gira por España.

La mandataria hizo estas afirmaciones en una entrevista concedida al diario español ABC. Fernández se encuentra en Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana.

El discurso contrasta con las asignaciones presupuestarias para 2027 y las rebajas propuestas para 2026. La Nación identificó que los proyectos de gastos para ambos años contemplan reducciones de recursos para instituciones vinculadas con la educación, la seguridad pública y la administración de justicia.