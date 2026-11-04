Laura Fernández promociona a Costa Rica como destino de inversión ante líderes iberoamericanos

La presidenta de la República, Laura Fernández, hizo este miércoles 4 de noviembre un llamado a empresarios iberoamericanos para que inviertan y reinviertan en Costa Rica, durante un encuentro celebrado en Madrid, España, donde destacó las fortalezas económicas del país, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental como factores para atraer capital extranjero.

Durante su intervención, en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, la mandataria defendió la apertura comercial y la seguridad jurídica como elementos fundamentales para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.

La presidenta hizo este llamado en momentos en que el sector de comercio exterior de su gobierno atraviesa una sacudida por las salidas de la ministra del ramo y de la gerente general de Procomer, institución que desempeña un papel central en la atracción de inversión extranjera.

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