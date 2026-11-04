Laura Fernández promociona a Costa Rica como destino de inversión ante líderes iberoamericanos

La presidenta de la República, Laura Fernández, hizo este miércoles 4 de noviembre un llamado a empresarios iberoamericanos para que inviertan y reinviertan en Costa Rica, durante un encuentro celebrado en Madrid, España, donde destacó las fortalezas económicas del país, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental como factores para atraer capital extranjero.
Durante su intervención, en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, la mandataria defendió la apertura comercial y la seguridad jurídica como elementos fundamentales para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.
La presidenta hizo este llamado en momentos en que el sector de comercio exterior de su gobierno atraviesa una sacudida por las salidas de la ministra del ramo y de la gerente general de Procomer, institución que desempeña un papel central en la atracción de inversión extranjera.
“Yo aprovecho este maravilloso foro para invitarles a conocer más de Costa Rica, a que inviertan y reinviertan en una economía que no solamente le ha dado grandes alegrías a nuestro país, sino que está siendo utilizada como ejemplo y como referente a nivel de los países que somos miembros de la OCDE”, expresó.
Fernández compartió el foro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el de la República Dominicana, Luis Abinader; y el de Bolivia, Rodrigo Paz.
“La protección de la naturaleza está en el ADN de los costarricenses, pero eso implica que nadie se quede atrás”, manifestó.
La presidenta defendió el reconocimiento económico de los servicios ambientales y mencionó, como ejemplos, los pagos a pescadores que respetan las vedas y las iniciativas de protección ambiental en territorios indígenas.
El Informe Estado de la Nación 2025 (PEN) advirtió sobre un deterioro de la gestión ambiental en Costa Rica y una creciente presión sobre los recursos naturales durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, la cual concluyó el 8 de mayo de 2026.
El documento también señaló que el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) disminuyó un 40% entre 2020 y 2024, mientras que el territorio bajo protección aumentó más de un 500%, lo que representa un desafío para las labores de conservación.
La mandataria se encuentra en Madrid para participar en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, previstas para el 4 y 5 de noviembre. Hasta este miércoles, Casa Presidencial no había divulgado públicamente qué otras actividades desarrollará la mandataria durante su visita a Europa.