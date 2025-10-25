Editorial

Editorial: Laberintos de riesgo y miseria en el corazón de San José

Las cuarterías constituyen un desafío concreto y, a la vez, revelan una realidad de exclusión con diversas dimensiones. El deber mínimo de las autoridades es garantizar la seguridad e higiene de los inmuebles y sus habitantes

Por La Nación
Familias enteras viven hacinadas en aposentos que hacen de dormitorio, sala, cocina y tendedero. Lidian con ratas, pestilencia y el continuo riesgo de incendio. Así es la vida en las cuarterías.







