Policía Municipal clausura 10 hoteles en San José

El jerarca de la Policía Municipal indicó que los hoteles carecen de registros en el ICT.

La Policía Municipal de San José clausuró 10 de 20 hoteles fiscalizados en el cantón capitalino.

Según confirmó este sábado Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, se trata de locales que se encuentran deteriorados o que incumplían de manera grave con los permisos de funcionamiento.

“Son locales con amplios historiales policiales, que resguardan a gente violenta. Son negocios que San José no quiere y que ahora sus propietarios deberán decidir si invierten y hacen bien las cosas o cierran permanentemente“, explicó Solano en la red social X.

En esa misma red, el alcalde josefino Diego Miranda afirmó que los operativos de la Policía Municipal se desarrollaron durante varios días de la semana.

LEA MÁS: Cinco muertos en incendio en hotel en San José; una mujer permanece desaparecida

“Estamos decididos a intervenir con firmeza los búnkers, chatarreras, cuarterías y toda aquella actividad violenta que genere inseguridad en San José“, escribió el funcionario.

Los operativos en los hoteles capitales se efectuaron después de que, el pasado 2 de octubre, cinco personas fallecieron en un incendio en un hotel en las cercanías del mercado Borbón.