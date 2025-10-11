El País

Policía Municipal clausura 10 hoteles en San José

Un total de 20 hoteles fueron fiscalizados. Esto es lo que se sabe.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El jerarca de la Policía Municipal indicó que los hoteles carecen de registros en el ICT.
El jerarca de la Policía Municipal indicó que los hoteles carecen de registros en el ICT. (Foto tomada de X /Foto tomada de X.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Policía MunicipalClausuraSan José
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.