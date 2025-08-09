Sucesos

Video: así fue herido de un balazo el policía municipal de San José

Enfrentamiento ocurrió este viernes durante control vehicular cerca de la Catedral Metropolitana, ciudadano colombiano fue detenido

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

Un video de un peatón captó el momento cuando un sujeto de nacionalidad colombiana disparó contra un oficial de la Policía Municipal de San José, hiriéndolo en una pierna.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Policía Municipal HeridoPolicía Municipal de San JoséVideo del Policía Herido en San JoséDisparo Policía Municipal
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.