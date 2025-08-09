Video: así fue herido de un balazo el policía municipal de San José

Un video de un peatón captó el momento cuando un sujeto de nacionalidad colombiana disparó contra un oficial de la Policía Municipal de San José, hiriéndolo en una pierna.

El hecho ocurrió cerca de las 11 a. m. de este viernes, en las inmediaciones de la avenida central y calle 2, 100 metros al sur de la Catedral Metropolitana.

Forcejeo con policías

En las imágenes se observa cómo varios oficiales forcejean con el sospechoso, identificado como de apellido Zúñiga.

En medio del enfrentamiento, el sujeto logró accionar el arma de reglamento de uno de los policías, impactando el muslo derecho de un oficial que patrullaba en bicicleta.

Según confirmó Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal, la bala dejó un orificio de entrada, pero no de salida. El oficial fue trasladado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde se encuentra estable.

“Creemos que saldrá bien; afortunadamente la herida fue en la pierna”, comentó una fuente policial.

El incidente inició cuando dos oficiales motorizados detuvieron un vehículo para una revisión. De forma repentina, el conductor descendió del automotor y atacó a los policías. Durante el forcejeo, el arma cayó al suelo y el sospechoso la tomó y disparó.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar, pero fue detenido minutos después.