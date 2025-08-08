Sucesos

Policía resultó herido de bala durante forcejeo en centro de San José

Situación ocurrió durante control vehicular cerca de la Catedral Metropolitana, ciudadano colombiano fue detenido

Por Juan Fernando Lara Salas
Un oficial de la Policía Municipal de San José resultó herido de bala tras un forcejeo con un extranjero en la intersección entre la avenida central y calle dos.
Un oficial de la Policía Municipal de San José resultó herido de bala tras un forcejeo con un extranjero en la intersección entre la avenida central y calle dos. (Foto suministrada por Policía Municipal/Foto suministrada por Policía Municipal)







