Policía resultó herido de bala durante forcejeo en centro de San José

Un oficial de la Policía Municipal de San José resultó herido de bala este viernes por la mañana, luego de que un conductor se resistiera a un control policial en las inmediaciones de la avenida central y calle 2, 100 metros al sur de la Catedral Metropolitana.

Así lo confirmó Marcelo Solano Ortiz, director de ese cuerpo policial. El afectado es un policía en bicicleta, quien recibió un impacto en el muslo derecho.

El proyectil dejó un orificio de entrada, pero no de salida, indicó Solano Ortiz. Fue trasladado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde permanece estable.

“Creemos que saldrá bien; afortunadamente la herida fue en la pierna”, comentó una fuente policial.

El incidente ocurrió cerca de las 11 a. m., cuando dos oficiales motorizados realizaban un procedimiento para verificar un vehículo.

De manera intempestiva, el conductor, un colombiano de apellido Zúñiga, descendió del automotor y arremetió contra los policías. En el forcejeo con ambos, a uno de los oficiales se le cayó el arma al suelo.

En ese momento, el colombiano tomó el arma y disparó contra él, refirió el jefe policial.

La situación fue controlada rápidamente con apoyo de la Policía Municipal.

En minutos, al menos 16 patrullas acudieron al sitio y lograron detener al sospechoso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuó inspecciones oculares en la escena y revisó el vehículo involucrado como parte de los procedimientos de rigor.

Entretanto, el extranjero fue llevado por las autoridades judiciales para que el Ministerio Público defina su situación.