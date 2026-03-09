Editorial

Editorial: La propuesta de las bases militares en Costa Rica debe rechazarse ‘ad portas’

‘Tercerizar’ a militares extranjeros la lucha contra el narcotráfico violentaría nuestra soberanía y raíces civilistas. Si algún reto del país debe asumirse con toda seriedad, conocimiento de causa, responsabilidad y sensatez, es la seguridad, y la propuesta de Silva contradice todos estos preceptos

Estados Unidos mantiene una base militar en Honduras que sirve para cooperación regional, asistencia humanitaria y combate al narcotráfico.
Estados Unidos mantiene una base militar en Honduras que sirve para cooperación regional, asistencia humanitaria y combate al narcotráfico. (Soto Cano/Foto)







