La situación es en extremo grave. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, dibujó la realidad actual en estos términos: «Si un paciente requiere cama de cuidados críticos y no hay una disponible, lo ponemos en una de moderados; si no hay una disponible, se pone en una de severos; si no hay una disponible, se pone en una cama de leves o de hospitalización; y si no hay una disponible lo ponemos en una de pasillo». Obvia decirlo, pero debemos reiterarlo. En seis días, afirma el ministro de Salud, Daniel Salas, podríamos llegar a los 4.000 enfermos diarios y los servicios de salud carecen de camas para atenderlos. Si alguien consideraba el coronavirus una idea falsa, basada en temores o suposiciones, las palabras de Ruiz a la pregunta de La Nación aclaran toda duda: «¿Si ya llegamos al momento tan temido? Yo le respondería que sí, ya llegamos a un punto en que la capacidad institucional de una atención optima llegó a su límite».