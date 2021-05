En las causas que corresponden a una contravención, en caso de presentarse la urgencia de la orden de allanamiento, en horario no hábil y en fines de semana; tanto en el Primer como en el Segundo Circuito Judicial de San José, estas solicitudes deberán ser atendidas por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de la zona correspondiente, entendiendo que el Juzgado Contravencional no atiende por no estar disponible.