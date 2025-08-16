Editorial

Editorial: Hora de poner freno a los buses sin frenos

Si no son accidentes por fallas mecánicas, son incendios los que ponen en riesgo la vida de los pasajeros de autobús. Gobierno, MOPT, CTP y Cosevi no deben esperar más muertes para garantizar la seguridad de los 1,6 millones de personas que se movilizan a diario en buses

Por La Nación
Así quedó el bus que transportaba equipo infantil de fútbol tras colisión frontal en Jacó.
Este es el bus que provocó el mortal accidente del 3 de agosto en Jacó. Al bajar una pendiente en curva a gran velocidad, invadió el carril contrario e impactó cinco vehículos. (Redes sociales/Redes sociales)







