Bus que causó mortal accidente en Jacó excedió vida útil hace tres años y no tenía permiso de transporte público

El Consejo de Transporte Público (CTP) confirmó que el autobús que ocasionó el mortal accidente múltiple en Jacó, la tarde del domingo, no se encuentra registrado como transporte público y excedió su vida útil hace tres años.

De acuerdo con la entidad, esto implica que el vehículo no estaba autorizado ni regulado para brindar servicios remunerados de transporte de personas.

La colisión ocurrió poco antes de las 4 p. m. del domingo cuando el bus, que transportaba un equipo infantil de Quebrada Ganado, en apariencia, perdió los frenos e impactó cinco vehículos 300 metros después de la entrada a Villa Caletas, en dirección a Punta Leona, en Garabito.

Producto del choque, Sebastián Barrantes, un joven estudiante de ingeniería, de 22 años, falleció en el lugar. Cuatro personas más resultaron críticas, entre ellos el hermano del fallecido, José Gabriel, quien fue llevado de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Según informó el CTP, el autobús contó con un permiso de transporte especial, pero este caducó el 24 de mayo de 2022, luego de que la unidad alcanzara el límite de vida útil permitido para este tipo de servicio.

Posteriormente, el bus habría sido vendido a una organización deportiva sin fines de lucro en Quebrada Ganado, con el objetivo de utilizarlo como medio de transporte para trasladar a los equipos de fútbol de la zona. Así lo confirmó a este medio José Javier Serrano Miranda, subjefe regional de la Policía de Tránsito del Pacífico.

Serrano asegura que la Policía acreditó que el autobús contaba con derechos de circulación, tenía revisión técnica al día y el conductor portaba la licencia correcta para conducir la unidad.

No obstante, asegura que en estos casos resulta complejo determinar si la unidad trabajaba al margen de la ley, aunque no ostentara los permisos del CTP, pues existe la posibilidad de que el chofer no hubiera cobrado dinero por brindar el servicio.

Añadió que, como oficial de tránsito, hace las boletas a las unidades que, en apariencia, están brindando servicios de transporte público y no cuentan con el debido permiso para ello; sin embargo, asegura que el propietario del vehículo puede apelar la boleta y argumentar que no recibió dinero por llevar pasajeros.

Serrano indicó que el chofer del bus aseguró a la policía que no recibió dinero a cambio de transportar a los menores de edad el día del accidente.

Relato del padre de la víctima

En entrevista con La Nación Roberto Barrantes, padre del joven fallecido en la colisión, explicó que el conductor del bus, en el que viajaba el grupo de menores, aparentemente sabía de antemano que el vehículo presentaba problemas en el sistema de frenos.

De acuerdo con su testimonio, durante el lunes, él mismo conversó con al menos nueve personas para esclarecer los hechos y dijo haber recolectado testimonios que ubican al chofer intentando reparar la avería, antes de emprender el viaje de regreso con los niños.

“Tenía que ganarse una platica. Como él no podía regresarse y tenía problemas con los frenos, se arriesgó”, afirma molesto.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Nación que el conductor del autobús no está detenido.

Por su parte, el CTP lanzó un llamado a verificar que las unidades en las que usted transita cuente con los permisos legales y vigentes otorgados por el Consejo, pues esto garantiza que cumplen con los requisitos establecidos por ley, incluyendo seguros obligatorios, inspecciones técnicas y control administrativo.