Editorial

Editorial: Guanacaste se seca esperando

Los inminentes efectos del fenómeno El Niño y decisiones políticas que retrasaron proyectos clave como Paacume agravarán la sequía que ya sufre Guanacaste. Urgen acciones bien coordinadas, técnicamente sólidas y con rápido impacto para paliar la situación

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Por La Nación
Sequía Guanacaste
Un panorama crítico enfrentan los productores ganaderos en Guanacaste. La intensa sequía que azota la región inhibe el crecimiento de los pastizales y compromete la subsistencia del ganado bovino. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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