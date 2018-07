“Si estas 113 hectáreas no se pueden usar para el embalse, el proyecto se cae, son indispensables porque llegan casi hasta el fondo de la presa, si no tenemos eso y no lo podemos inundar, no hay capacidad de embalse. Tendríamos que empezar a formular otra propuesta que no sería ni la sombra de esta”, advirtió Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de proyectos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), entidad responsable para el desarrollo y ejecución de Paacume.